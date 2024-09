Suelli rinnova la fede per i Santissimi Cosma e Damiano con un programma di appuntamenti civili e religiosi promossi dal Comitato in collaborazione con il Comune.

Oggi, domenica 29 settembre, alle 15 intrattenimento con animazione e mascotte per i più piccoli. Alle 19.30 la processione di rientro dei santi dalla chiesa campestre in Parrocchia, dove verrà celebrata la benedizione eucaristica. Il comitato 2024 presieduto da Carlo Garau in collaborazione con il comitato 2021 (presidente Giovanni Casula) e il comitato 2022 (presidente Aldo Porru) hanno acquistato due gazebo (12 metri per 6 metri) per sostituire la vecchia struttura di tubi innocenti utilizzata come area per l’intrattenimento in occasioni degli appuntamenti celebrativi e ricreativi organizzati ogni anno nel periodo della festa. «Acquisto reso possibile dalla generosità dei fedeli», fa sapere Carlo Garau.

Cosma e Damiano sono patroni di medici, chirurghi e farmacisti. Curavano gratis i malati e per questo furono martirizzati sotto l’imperatore Dioclezano, motivo per il quale sono chiamati Santi Medici. Il parco dove si celebra la festa è ubicato in aperta campagna, a breve distanza dal centro abitato, situato su di un piccolo pianoro che proprio in quel punto degrada bruscamente nella valle del rio Cixi. La località diventa talvolta centro di culto e di svago, mentre anticamente era anche punto di incontro tra commercianti e contadini che coglievano l’occasione per scambiarsi i loro manufatti e prodotti dolciari. Il parco è caratterizzato dalla presenza di numerosi ulivi secolari, ma soprattutto dalla piccola chiesa dei Santissimi Cosma e Damiano considerata anche la chiesa dedicata alla Vergine Assunta risalente alla fine del sedicesimo secolo, che fu la parrocchiale dell’antico villaggio ormai scomparso di Sitgi o Cixi.

