Solanas in festa oggi e domani in onore della Madonna della Fiducia. Oggi, sabato, alle 19.30 il cardinale Arrigo Miglio celebrerà una messa solenne.

Alle 20.30 la processione della Madonna col parroco don Diego Zand: il corteo di preghiera si snoderà fra la Piazza San Giuseppe e le vie Dei Gelsomini, Delle rose, via Al mare, via is Pranus. Domani, domenica, alle 19.30 messa celebrata da monsignor Claudio Arletti canonico della diocesi di Modena. Alle 21.30, spettacolo teatrale “Le giovani marmotte”.

Una festa che si svolge nel bel mezzo della stagione turistica della località turistica della frazione di Sinnai. Ad agosto, sempre a Solanas, seguirà la sagra in onore di San Giuseppe fra riti religiosi e civili.

