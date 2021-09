Si svolge a Sinnai dal 4 al 30 settembre una mostra dei cestini storici al museo civico e una mostra storico-documentaria nella biblioteca comunale. Organizzano il Gruppo folk Sinnai e Sardinia to do (gestore del MuA – Museo e Archivio di Sinnai), in continuità con la storica Fiera del cestino. Come si legge in un comunicato, “intrecciare è un’arte che prevede la manipolazione di differenti essenze vegetali (fieno, asfodelo, giunco e palma nana) che vengono intrecciate per ottenere manufatti di differenti forme e per diversi usi, essa rientra a pieno nel novero del patrimonio culturale intangibile. Sinnai è uno dei centri più importanti di produzione del cestino in fieno e giunco, riconosciuto in gran parte del territorio nazionale ed europeo come tale già dalla seconda metà dell’Ottocento”.

Le due mostre saranno inaugurate il 4 settembre e contestualmente si terrà un convegno per raccontare l’arte dell’intreccio attraverso molteplici discipline.

Durante tutto il periodo espositivo si alterneranno attività laboratoriali didattiche per bambine/i, adulti, ragazze/i, visite guidate di approfondimento e dimostrazioni dell’intreccio sinnaese.

L’evento è realizzato grazie al contributo di Fondazione di Sardegna e del Comune di Sinnai e vede coinvolti numerosi partner tra cui: Dipartimento di ingegneria e architettura dell’Università degli studi di Cagliari, la Soprintendenza archivistica della Sardegna, la Città metropolitana di Cagliari e il Mek di Berlino.

Antonio Serreli

© Riproduzione riservata