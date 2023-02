Si è conclusa in serata a Sinnai la rappresentazione de "Is crebus", una tradizione del carnevale sinnaese che affonda le radici nel tempo: la caccia al cervo è iniziata dopo pranzo fra le strade cittadine dove si è più volte ripetuto il rito della caccia con tappa finale nella Piazza Sant'Isidoro: con i Cerbus e i cerbixeddus di Sinnai sono state protagoniste anche le maschere ospiti: “Bois – Fui Janna Morti” di Esclaplano, “Martis De Agoa” di Maracalagonis, “Su Maimoni e Is Ingestusu”, di Tertenia e “Su Maimulu” di Gairo: nella parte finale non è neppure mancata la pioggerella annunciata dal meteo con tutti i gruppi che hanno comunque concluso il loro spettacolo e con i cerbus "abbattuti" a fucilate.

La manifestazione è stata proposta dall'associazione Is cerbus. Il carnevale sinnaese si concluderà domenica prossima con la rappresentazione della commedia dialettale campidanese "Cranovali mottu" che verrà proposta a teatro.

