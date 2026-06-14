A Settimo San Pietro un corso gratuito di transizione digitaleLe lezioni sono rivolte agli studenti della scuola secondaria di primo grado
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Il Comune di Settimo San Pietro promuove un progetto di transizione digitale gratuito rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Il progetto mira a sviluppare competenze digitali tra le giovani generazioni, promuovendo un uso consapevole e sicuro delle tecnologie.
«Il progetto- come si legge in un comunicato - mira a sviluppare competenze digitali tra le giovani generazioni, promuovendo un uso consapevole e sicuro delle tecnologie, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali, alla tutela della salute e alla prevenzione dei rischi connessi all’ambiente online».
Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti: siano residenti nel Comune di Settimo San Pietro; abbiano frequentato, nell’anno scolastico 2025/2026, una classe della scuola secondaria di primo grado.
Le domande di partecipazione devono essere presentate compilando l’apposito modulo online, entro il 17 giugno.
Raffaele Serreli