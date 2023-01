Sono iniziati oggi i lavori per la realizzazione di altri cinque nuovi attraversamenti pedonali rialzati nelle strade di Quartu Sant'Elena.

Lo scopo è duplice: da un lato consentire ai pedoni di attraversare in sicurezza, dall’altro indurre gli automobilisti a rallentare. L’intervento è inserito nell’appalto degli asfalti e riguarda perciò le strade che nei mesi scorsi sono state bitumate a nuovo.

Per questo nell’elenco non figura il tratto pericolosissimo di viale Colombo, a pochi passi dalla rotatoria con via Marconi, dove gli incidenti sono all’ordine del giorno e dove non ci si ferma quasi mai a lasciar passare i pedoni, transitando invece ad alta velocità, parlando al telefono o addirittura mandando messaggi. In via Fiume gli attraversamenti saranno due: uno di fronte alla scuola dell’infanzia, uno qualche metro più avanti.

«La collocazione», spiega Antonello Casiddu, agente del settore Traffico e Viabilità, «è stata studiata ad hoc. Prima di tutto sono equidistanti e inoltre sono stati disposti laddove non ci sono allacci idrici, tombini o chiusini, perché avrebbero potuto creare problemi». Ecco quindi in via Della Musica i due attraversamenti all’altezza degli ingressi del parco, in via Don Giordi e all’altezza di via Parini e uno in via S’Arrulloni all’altezza di via Mozart, vicino alla scuola.

