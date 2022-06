Nell'ottica del rispetto del decoro urbano la De Vizia ha sistemato per le strade di Quartu Sant'Elena cestini speciali dove non si vedono i rifiuti. Perché in realtà sembrano delle piccole aiuole. C’è il contenitore, camuffato sopra dalla ghiaia bianca e da una piccola siepe.

Si tratta di un brevetto della De Vizia, offerto all’amministrazione, con i contenitori posizionati per la prima volta in Italia e appunto non è nient’altro che un cestino al cui interno ci sono gli scomparti per i rifiuti e sopra viene arredato.

I primi sono già stati sistemati nel centro storico dalle parti di piazza Azuni anche affianco alla chiesa di Sant’Agata. Adesso c’è solo da sperare che resistano agli attacchi dei vandali perché quanto successo finora non fa ben sperare.

In un modo o nell’altro tutti i contenitori sistemati finora sono stati presi di mira da vandali, incivili e persino ladri. Sempre nell’ottica del decoro urbano, sono una novità anche le isole ecologiche sistemate al Poetto. Le batterie di bidoni per la raccolta di plastica, vetro e carta non sono in plastica ma in legno e sopra hanno anche una copertura, una sorta di ombrellone anche questo in legno.

