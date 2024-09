“A Manu Tenta Pro Gherrare”. Presi per mano per combattere: un video dedicato alla lotta contro la speculazione energetica in Sardegna.

Online al momento c’è solo il teaser, in vista della pubblicazione integrale prevista il 25 settembre. Il popolo sardo si muove ed è creativo: in tanti si sono trovati intorno al nuraghe Is Paras di Isili, presi per mano, in cerchio, a difesa della storia nuragica dall’assalto dei parchi eolici e fotovoltaici che si programma di realizzare in Sardegna.

«L'idea è quella di manifestare presenza, unione e soprattutto di sottolineare l'importanza della memoria che nel nostro paesaggio è caratterizzata dai nostri antichi monumenti», spiega Andrea Sardu, titolare del canale YouTube che fornisce le immagini, «l'abbraccio dei sardi al nuraghe Is Paras al passo della musica del Tenore di Orosei con i testi di Bruno Agus».

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Isili, il Comitato Sarcidano Difesa Territoriale e tutti i comitati che hanno partecipato alla chiamata.

