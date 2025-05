Cresce in Trexenta la passione per gli antichi giochi sardi. Si terrà a Mandas, sabato 24 maggio, la quindicesima edizione de “Sa murra mandaresa” promossa dal Comitato spontaneo Sa Murra e dal Comune di Mandas. C’è grande attesa per una manifestazione diventata negli anni un appuntamento irrinunciabile per i cultori di una delle più vive e suggestive tradizioni isolane.

I campioni in carica sono Davide Perra e Cristian Spano, giocatori di Mandas che - con primi posti e ottimi piazzamenti - hanno scritto il loro nome più volte nell’albo d’oro del campionato. Le sfide si terranno nel suggestivo scenario del parco Acquabona, nei pressi della stazione ferroviaria del paese del Ducato. «L’obiettivo dell’iniziativa è proseguire nella valorizzazione delle autentiche tradizioni sarde anche attraverso momenti di socializzazione e svago», dice il sindaco Umberto Oppus.

La morra è il gioco tradizionale per eccellenza della Sardegna e affonda le sue radici direttamente nell’antico Impero Romano, dove era chiamato “Il nobile gioco delle dita”. Bandito nel 1931 dal regime fascista, ora è al centro di varie iniziative per la sua riscoperta e valorizzazione. Celebri nel paese dell’alta Trexenta le giocate dei Fanti della Brigata Sassari durante la Prima Guerra Mondiale.

