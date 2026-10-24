Riparte martedì 27 ottobre il servizio di refezione scolastica a Ortacesus, un supporto importante per le famiglie e per l’organizzazione della giornata scolastica dei bambini.

L'amministrazione comunale ha comunicato le modalità per usufruire della mensa e le tariffe previste per l’acquisto dei buoni. Il costo di ciascun pasto è di 2,80 euro per i nuclei familiari con un Isee inferiore a 20mila euro e di 3,10 euro per quelli con un indicatore superiore alla soglia. Le famiglie potranno acquistare i buoni attraverso il sistema PagoPA, accedendo alla sezione dedicata alla refezione sul sito istituzionale del Comune.

Il ritiro avverrà all’Ufficio Servizi sociali il lunedì e il mercoledì, dalle 15 alle 18.30, presentando la ricevuta dell’avvenuto pagamento.

La procedura per generare l’avviso può essere effettuata direttamente online, senza doversi recare negli uffici comunali. Le famiglie che hanno ancora a disposizione i buoni dello scorso anno scolastico potranno continuare a utilizzarli, dal momento che le tariffe sono rimaste invariate.

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