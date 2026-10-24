Da Pula al gradino più alto d’Europa. Salvatore Di Caro conquista il titolo di campione europeo Inba Pnba nella categoria Men’s Physique Grand Master Over 50, imponendosi ai campionati continentali disputati a Bucarest, in Romania.

A 53 anni, il personal trainer e atleta sardo aggiunge così un nuovo prestigioso risultato a un percorso sportivo coronato, poche settimane fa, dalla vittoria del titolo italiano.

Un successo che premia mesi di preparazione, sacrifici quotidiani e una programmazione meticolosa, nel segno del bodybuilding natural e dei valori dello sport pulito. Per Di Caro, la medaglia europea rappresenta il coronamento di un obiettivo coltivato a lungo, raggiunto attraverso disciplina, costanza e dedizione.

«Porto a termine un obiettivo che in cuor mio ho sempre desiderato», racconta Salvo Di Caro. «Dopo la vittoria del titolo italiano, salire sul gradino più alto d’Europa a 53 anni nel bodybuilding natural ha un valore inestimabile. Significa mettersi in gioco accettando le proprie forze e le proprie fragilità, con la piena consapevolezza di praticare uno sport fatto di dedizione, fatica e costante programmazione».

Dietro il risultato c’è un lavoro quotidiano che coinvolge non soltanto la preparazione fisica, ma anche la capacità di affrontare le difficoltà e mantenere alta la motivazione. Un percorso che Di Caro considera anche un messaggio per chi pratica sport e per chi, attraverso l’attività fisica, cerca di migliorare se stesso.

Il successo europeo è dedicato alle persone che lo hanno accompagnato in questo cammino. «Dedico questa vittoria alla mia famiglia, al mio paese e agli atleti della mia palestra, che sono ogni giorno testimoni della grande volontà da atleta e della dedizione da coach», conclude Di Caro.

Per Pula è un nuovo motivo di orgoglio sportivo: il successo internazionale di un atleta che, a 53 anni, dimostra come passione, impegno e perseveranza possano trasformarsi in risultati di prestigio.

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