A Senorbì i bambini imparano a raccontare storie attraverso il disegno, dando vita a emozioni e personaggi. È il percorso avviato nello studio eLABorare con il corso annuale di illustrazione e fumetto organizzato dall’illustratrice e fumettista Sara Dal Cortivo, in collaborazione con Lets’Rox animazione. Il laboratorio, rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, ha raggiunto il secondo appuntamento, dedicato al disegno degli occhi, uno degli elementi fondamentali per dare espressività ai personaggi. I piccoli partecipanti si sono cimentati negli esercizi con entusiasmo e curiosità, scoprendo come linee e dettagli possano contribuire a costruire una storia.

Il corso prevede classi composte da un massimo di dieci partecipanti, per favorire un accompagnamento attento e lasciare spazio alla creatività di ciascuno. L’obiettivo è guidare i giovani allievi alla scoperta della storia del fumetto, insegnando loro le tecniche del disegno e gli strumenti del mestiere, con uno sguardo rivolto anche ai due grandi universi narrativi che appassionano le nuove generazioni: il manga giapponese e il comic statunitense. Il laboratorio vuole essere anche un’occasione di crescita personale, attraverso la concentrazione, l’ascolto e il confronto con gli altri. Disegnare diventa così un modo per esplorare il proprio immaginario, esprimere idee ed emozioni e sviluppare uno stile personale. Il lavoro di gruppo favorisce inoltre la collaborazione e lo scambio tra i partecipanti, valorizzando la sensibilità e le capacità di ciascuno. Il prossimo incontro è in programma il 13 novembre, dalle 18.30 alle 20, nello studio eLABorare di Senorbì.

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