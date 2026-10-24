Si sono ritrovati ieri 50 anni dopo il diploma una decina di ex studenti dell'Istituto Tecnico e Commerciale Gino Zappa di Isili. Una rimpatriata per ricordare un importante traguardo e per raccontarsi i tanti anni passati lontani.

Un'idea nata per caso, guardando una foto o semplicemente facendo i conti e scoprendo la cifra tonda. Gli undici ex studenti si sono ritrovati in una ristorante di Isili per una pranzo durante il quale hanno fatto un salto indietro nel tempo, ritornando nelle aule della sede staccata dell'istituto, vicino al cinema Santa Cruz.

Troppi allora gli studenti per stare nella sede centrale, qualche sezione inevitabilmente veniva spostata in altri strutture, anche private.

Nel pomeriggio il piccolo gruppo ha fatto visita anche ad un vecchio professore, Giuseppe Donato insegnante di inglese, forse l'unico ancora in vita tra emozioni e lacrime.

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