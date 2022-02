Un “mutettu” per celebrare i cento anni. Circondato dall’affetto dei familiari, Francesco Piga ha festeggiato il compleanno nella sua casa, a Dolianova, inondata dalle note di una tradizione che non si stanca di coltivare. Canta per vivere meglio e rinnovare ricordi lieti legati al grande amore per la poesia estemporanea sarda. La voce ha mantenuto forza e energia per intonare i "mutettus", i canti in campidanese che continuano ad arricchire la sua vita.

Il neo centenario ha partecipato alla seconda guerra mondiale. Nel 1947 si è sposato con Teresa Scanu. Dal matrimonio sono nati nove figli. Da giovane, nei monti di Dolianova, raccoglieva la legna che poi vendeva ai forni di Cagliari. Ha fatto il contadino. Grande appassionato di pugilato, non dimentica gli incontri di Burruni e Udella.

Alla sua festa hanno preso parte anche il sindaco Ivan Piras e il parroco don Mario Pili: in rappresentanza di tutta la comunità, hanno rivolto a Francesco Piga auguri calorosi.

© Riproduzione riservata