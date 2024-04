Fioccano le multe per i cittadini che eseguono correttamente la raccolta differenziata: dall’inizio della settimana sono stati sanzionati già dieci cittadini per non aver separato correttamente i rifiuti.

L’amministrazione comunale ha deciso di dare un giro di vite alla cattiva abitudine di gettare nel secco anche ciò che da regolamento andrebbe separato nell’umido, nella carta o nella plastica: da giorni gli agenti della polizia locale e gli operai della Teknoservice sono impegnati a controllare i sacchetti lasciati per strada dai cittadini.

Quando non è ben chiaro chi sia stato ad abbandonare i sacchi neri del secco sotto casa, spesso durante i controlli emergono indizi come bollette o altri documenti che consentono di risalire al responsabile.

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come l’obiettivo dei controlli non sia quello di punire i cittadini, ma invitare tutti ad effettuare una corretta raccolta differenziata: «Non possiamo più tollerare che nei sacchi dell’immondizia venga gettata qualsiasi cosa, sia per una questione di carattere ambientale, sia per evitare gli alti costi che comporta lo smaltimento del secco, è necessario che tutti si impegnino maggiormente per eseguire in modo corretto la raccolta differenziata. I controlli, partiti dalla zona di via Kennedy, si estenderanno in tutto il centro abitato».

