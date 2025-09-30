le elezioni
30 settembre 2025 alle 07:08aggiornato il 30 settembre 2025 alle 07:23
Province, Nizzi vince in Gallura Nordest, Ciccolini a Nuoro. Oggi l’esito a Cagliari e SassariI risultati del voto per i presidenti degli “enti intermedi”
I risultati delle elezioni provinciali 2025 in Sardegna.
Ecco i presidenti eletti:
- Gallura Nord-Est: Settimo Nizzi (LEGGI)
- Medio Campidano: Giuseppe De Fanti (LEGGI)
- Oristano: Paolo Pireddu (LEGGI)
- Nuoro: Giuseppe Ciccolini (LEGGI)
- Ogliastra: Alessio Seoni (LEGGI)
- Sulcis: Mauro Usai
Oggi l’esito a Cagliari e Sassari.
