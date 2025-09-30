I risultati delle elezioni provinciali 2025 in Sardegna.

Ecco i presidenti eletti:

- Gallura Nord-Est: Settimo Nizzi (LEGGI)

- Medio Campidano: Giuseppe De Fanti (LEGGI)

- Oristano: Paolo Pireddu (LEGGI)

- Nuoro: Giuseppe Ciccolini (LEGGI)

- Ogliastra: Alessio Seoni (LEGGI)

- Sulcis: Mauro Usai

Oggi l’esito a Cagliari e Sassari.

