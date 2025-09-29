Giuseppe Ciccolini è il presidente della Provincia di Nuoro. Già amministratore uscente e sindaco di Bitti, era in corsa con il sindaco di Macomer Riccardo Uda. A votarli, gli amministratori locali. Per Ciccolini con il Centrosinistra ben 60mila 475 voti (366 elettori), per Uda, con il Centrodestra, 28mila 367 (170 elettori). Ciccolini punta ora sulla continuità amministrativa.

Il 9 settembre mattina, il neo presidente aveva presentato la sua lista "Insieme per la provincia di Nuoro" con quasi 250 firme raccolte in circa una decina di Comuni. «Un in bocca al lupo al nuovo presidente della Provincia di Nuoro, Giuseppe Ciccolini a cui auguro di poter lavorare al meglio rispettando l'impegno preso con gli amministratori e i cittadini per governare l'Ente col coinvolgimento di tutte le comunità. Sarà nostro compito verificare che questo avvenga», afferma Riccardo Uda.

