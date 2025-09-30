Giuseppe de Fanti, sindaco di Guspini, alla guida di una lista del centrosinistra, è il nuovo presidente della Provincia del Medio Campidano. Ha superato il candidato del centrodestra, il primo cittadino di Lunamatrona Italo Carrucciu, ottenendo 160 preferenze: 52.897 voti ponderati contro i 155 dell’avversario che corrispondono a 37 mila con la somma delle due liste, “Medio Campidano Protagonista” e “Sardegna Venti20”.

Dopo 12 anni di commissariamento, l’ente riparte proprio con De Fanti, un ritorno su quei banchi dove è rimasto per 8 anni, dal 2005 al 2013 in qualità di assessore alle Politiche ambientali della vecchia Provincia, bocciata dal referendum. . «Sono soddisfatto risultato – commenta il sindaco di Guspini – ringrazio tutti gli amministratori che hanno sostenuto la mia candidatura.Finalmente si pone fine alla gestione commissariale». Oggi è prevista la proclamazione del presidente e dei nuovi consiglieri. Lo sconfitto Italo Carrucciu non nasconde la delusione. «Mi dispiace – commenta a risultato acquisito – purtroppo il sistema elettorale prevedeva questa formula e noi siamo stati penalizzati». Tutti i dettagli nell'articolo su L'Unione Sarda in edicola e nell'edizione digitale del giornale.

