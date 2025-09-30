Giuseppe de Fanti eletto presidente della provincia del Medio CampidanoIl sindaco di Guspini (centrosinistra) ha battuto Italo Carrucciu
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Giuseppe de Fanti, sindaco di Guspini, alla guida di una lista del centrosinistra, è il nuovo presidente della Provincia del Medio Campidano. Ha superato il candidato del centrodestra, il primo cittadino di Lunamatrona Italo Carrucciu, ottenendo 160 preferenze: 52.897 voti ponderati contro i 155 dell’avversario che corrispondono a 37 mila con la somma delle due liste, “Medio Campidano Protagonista” e “Sardegna Venti20”.
Dopo 12 anni di commissariamento, l’ente riparte proprio con De Fanti, un ritorno su quei banchi dove è rimasto per 8 anni, dal 2005 al 2013 in qualità di assessore alle Politiche ambientali della vecchia Provincia, bocciata dal referendum. . «Sono soddisfatto risultato – commenta il sindaco di Guspini – ringrazio tutti gli amministratori che hanno sostenuto la mia candidatura.Finalmente si pone fine alla gestione commissariale». Oggi è prevista la proclamazione del presidente e dei nuovi consiglieri. Lo sconfitto Italo Carrucciu non nasconde la delusione. «Mi dispiace – commenta a risultato acquisito – purtroppo il sistema elettorale prevedeva questa formula e noi siamo stati penalizzati». Tutti i dettagli nell'articolo su L'Unione Sarda in edicola e nell'edizione digitale del giornale.