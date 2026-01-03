Il Centro Culturale "Campidanu", assegnerà il 5 gennaio il premio Su Ninnieddu. La manifestazione sarà organizzata in occasione della chiusura dell'anno di attività e della celebrazione dei 50 anni della sua fondazione.

Il riconoscimento viene dato ogni anno a un cittadino quartese che nel corso della vita ha contribuito in modo significativo alla valorizzazione di Quartu Sant'Elena: è un attestato di riconoscenza e merito dedicato a chi opera per il bene della città senza cercare le luci della ribalta. Nell'occasione ricorre anche il 31esimo anno della manifestazione De Suncunas (all'improvviso),

L'evento si terrà alle ore 18:30 presso la Sala dell'Affresco dell'Ex Convento dei Cappuccini, in Via Brigata Sassari. Interverranno il sindaco di Quartu Sant'Elena Graziano Milia e i responsabili Susy Monni e Gigi Ibba.

