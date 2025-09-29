Era già tutto scritto. Alessio Seoni è stato eletto presidente della Provincia dell’Ogliastra. Cinquantadue anni, sindaco Psd’Az di Villagrande, era l’unico candidato alla massima carica dell’ente.

Seoni ha guidato una lista bipartisan (Ogliastra mare, montagna e longevità) cui hanno aderito tutti i partiti, a eccezione di Fratelli d’Italia che ha preso le distanze dal soggetto politico. Lo spoglio, nella sede provinciale di Lanusei, si è chiuso poco dopo le 21.

Ora si procederà con lo scrutinio riservato ai candidati consiglieri.

