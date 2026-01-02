La Giunta Comunale di Villaputzu ha approvato il nuovo Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028, un programma ambizioso e strategico per un valore complessivo di 43 milioni di euro volto a modernizzare il territorio, migliorare i servizi ai cittadini e rispondere alle esigenze della comunità, gettando le basi per lo sviluppo futuro di Villaputzu.

I punti chiave del Piano sono la Riqualificazione Urbana con Progetti per la creazione di nuovi spazi pubblici, aree verdi e la riqualificazione di spazi pubblici esistenti, la Sicurezza e Mobilità con interventi mirati per la messa in sicurezza di aree strategiche, come strade e infrastrutture; lo Sviluppo Sostenibile con soluzioni che rispettano l'ambiente e attraggano finanziamenti esterni.

«Nello specifico - dice il sindaco Sandro Porcu, consigliere regionale - possiamo citare alcuni interventi previsti quali: la riqualificazione del lungomare di Porto Corallo con altri 2 lotti strategici dopo quello già realizzato di Prumari, il completamento del fabbricato servizi del porto e la ripresa dei lavori di ripristino del molo di sopraflutto per un totale di 3,5 milioni di euro, la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, gli interventi sugli impianti sportivi con il rifacimento dei campi da tennis e le gradinate coperte del campo da calcio, la realizzazione della Comunità alloggio integrata per anziani e la nuova Caserma dei Carabinieri, la realizzazione del progetto di sostenibilità ambientale nella spiaggia di Murtas tramite finanziamento regionale di 1,3 milioni di euro, la realizzazione - aggiunge il sindaco Porcu - di passerelle e accessi per persone con disabilità in tutte le spiagge di Villaputzu, la manutenzione e il miglioramento della viabilità comunale con il rifacimento di strade e marciapiedi nel centro urbano, nel quartiere di Santa Maria e nel villaggio di Porto Corallo ex Vatur e PRP e progetti di approvvigionamento idrico nelle zone rurali del territorio comunale per 400 mila euro».

Tutte le opere citate risultano dotate di copertura finanziaria grazie a diversi finanziamenti ottenuti.

«Questo piano – chiude il sindaco – rappresenta per noi una visione concreta per la Villaputzu di domani, abbiamo lavorato con impegno e dedizione per costruire attraverso questo Piano un futuro più solido e attrattivo per la nostra comunità».

Alessia Follesa, assessora ai Lavori Pubblici, aggiunge che «insieme agli uffici comunali abbiamo costruito negli anni un pacchetto di progetti funzionali, attingendo a finanziamenti importanti per dare nuova linfa al nostro territorio e migliorare la qualità della vita di tutti i nostri concittadini. Un capitolo particolarmente significativo riguarda l’edilizia scolastica: due nuove scuole stanno per essere ultimate, un risultato concreto che testimonia l’attenzione dell’Amministrazione verso le famiglie, i più giovani e la qualità degli ambienti educativi. Investire in scuole moderne, sicure ed efficienti significa investire nel futuro della nostra comunità. Questo Piano - chiude Alessia Follesa - rappresenta quindi un impegno chiaro e misurabile grazie agli interventi conclusi: trasformare la programmazione in cantieri, e i cantieri in opere utili, sostenibili e durature per Villaputzu».

