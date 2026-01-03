Musica tra i letti di un ospedale, voci di artisti per dare sollievo a chi sta male, impossibilitato a partecipare ai concerti nelle piazze.

L’iniziativa musicale "Voci e strumenti di solidarietà - Musica in corsia" è in programma lunedì 5 gennaio, a partire dalle 10.30, presso l'ospedale "Antonio Segni" di Ozieri.

Un concerto itinerante per portare un po' di serenità ai pazienti ricoverati e che avrà come protagonisti la cantante sarda Maria Giovanna Cherchi, Vanni Masa all'organetto e Beppe Dettori alla chitarra e voce.

La locandina dell'evento a Ozieri (foto concessa)

L'evento è promosso dalla Fondazione Maria Carta in collaborazione con la Asl di Sassari, con il patrocinio del Comune di Ozieri e dell'area territoriale del Goceano, del Logudoro e Meilogu Confcommercio Nord Sardegna, un modo per stare vicino agli ospiti dei diversi reparti della struttura sanitaria.

La Fondazione Maria Carta, presieduta da Leonardo Marras, intende promuovere tali iniziative per alleviare il dolore a coloro che stanno trascorrendo un periodo di degenza, offrendo loro un momento di leggerezza e di condivisione, capace di strappare sorrisi a chi attende di ritornare nella propria casa in salute, riabbracciare i propri familiari al più presto.

