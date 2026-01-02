La nuova sede della Polizia locale di Sinnai sarà sistemata in locali dell'ex Pretura, nella via Rossini.

Per creare la sede e renderla funzionale, il Comune spenderà 500mila euro. La somma è stata inserita nel bilancio di previsione, recentemente approvato dal Consiglio comunale. Attualmente la Polizia locale è ospitata in locali della zona industriale.

ln bilancio sono stati inseriti anche tre milioni per la riqualificazione della Piazza Sant'Isidoro, altri 830mila euro per la Piazza dell'ex Municipio, 200mila euro per lavori nel nuovo cimitero, mezzo milione per sistemare la strada di Sant'Elena.

