Quarant’anni di attività corale, concerti e rassegne di musica nelle diverse località della Sardegna e fuori dall’Isola. A Porto Torres c’è grande attesa per il Concerto dell’Epifania che celebra i 40 anni di tradizione corale dei Cantori della Resurrezione. L’appuntamento è per martedì 6 gennaio, a partire dalle 19, per il concerto dal titolo " Èssere Cantori", un evento che ricorda il lungo percorso dell'ensemble 1986-2026, fondata dal compianto maestro don Antonio Sanna.

Uno spazio speciale sarà dedicato al futuro: la prima esibizione del coro dei Giovani Cantori dell’Istituto Comprensivo 2 “Don Antonio Sanna”. Un appuntamento importante per la scuola, in un palcoscenico che parla di musica corale, crescita e comunità.

Gli studenti porteranno la loro voce dentro la storia, tra note e armonie che renderanno omaggio al maestro Antonio Sanna, musicista, direttore di coro e instancabile educatore alla coralità e alla cultura musicale di intere generazioni di giovani della città di Porto Torres. Un ricco repertorio che ha lasciato in eredità ai cori da lui stesso istituiti e alla comunità.

© Riproduzione riservata