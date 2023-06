Primo giorno d’estate in Sardegna ed è subito boom di incendi, come previsto dall’allerta di 48 ore (valida anche per giovedì 22 giugno) diramata dalla Protezione civile regionale.

Ben 22 i roghi scoppiati oggi nell’Isola, sei hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei.

Vastissimo l’incendio divampato tra San Gavino a Guspini: sono intervenuti tre elicotteri dalle basi di Fenosu, Marganai e Villasalto, sul posto anche le squadre a terra della Forestale e due di Forestas. Il rogo, alimentato da forti raffiche di scirocco, ha provocato anche la chiusura per qualche ora della Statale 197 (ora riaperta) in entrambe le direzioni. L’area maggiormente colpita quella all’altezza dello svincolo per Gonnosfanadiga.

Elicotteri in azione anche nelle campagne di Oristano, di Arbus, Paulilatino, Abbasanta e Gergei.

(Unioneonline/L)

