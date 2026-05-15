Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,939 euro a litro per la benzina e di 1,983 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,017 euro per la benzina e 2,068 euro per il gasolio.

Guardando ai dati singoli la Sardegna però risulta essere la regione con il prezzo più alto per quanto riguarda il gasolio. Il diesel infatti si attesta a 2,004 euro, una differenza di circa due centesimi.

Sopra la la cifra dei due euro assieme alla Sardegna c’è il Molise (2,003 euro a litro) mentre sfiorano i due euro Calabria e Basilicata (1,998), Valle d’Aosta e Sicilia (1,997). Il prezzo più basso a livello regionale si trova in Campania e nella Marche (1,973). La benzina nell’Isola oggi si attesta a 1,949 euro.

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