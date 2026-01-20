Trentacinque associazioni sarde del Terzo Settore, impegnate da anni nella prevenzione del randagismo e nella tutela degli animali, rivolgono alla Regione Sardegna un appello chiaro: rendere strutturale il finanziamento delle sterilizzazioni rivolte ai cani di proprietà e ai gatti di proprietà e liberi, a partire dal quadro della Finanziaria 2026, valorizzando il contributo operativo delle organizzazioni attive sul territorio.

Si tratta di realtà associative che operano con continuità in sinergia con enti pubblici e servizi sanitari, portando avanti un lavoro capillare grazie all’impegno di volontari formati e affiancati da figure professionali qualificate, con esperienza sul campo e competenze tecniche specifiche. Le campagne di sterilizzazione realizzate in questi anni hanno inciso concretamente sul contenimento delle nascite e sulla riduzione degli abbandoni, contribuendo a una minore pressione sui canili e a una gestione più equilibrata delle risorse pubbliche da parte degli enti locali.

A preoccupare le associazioni è l’assenza di continuità finanziaria, o la natura episodica dei fondi, compromette l’efficacia degli interventi e ne riduce l’impatto nel tempo. Le realtà firmatarie confermano la piena disponibilità a collaborare con l’Amministrazione regionale, mettendo a disposizione competenze ed esperienza maturate sul territorio.

Le associazioni firmatarie: ACUA Associazione Carlofortina, Uniti per gli Animali, Amici del Branco, Amici degli Animali, Gli Amici di Maia, Gli Amici di Tommy e Romy, Amico Mio, Angeli Senza Voce, Animalia, Anime Feline, APAS, Associazione Protezione Animali Sardegna, Aristogatti Alghero, Confido in te Ogliastra, Cani di Nessuno, Casa del Randagio, Facedog, Fierogatto, Fuori di Zampa, Gli Invisibili Sardegna, I Gatti di Portobello, Impronte nell’Isola, Lega Nazionale per la Difesa del Cane-Sezione di Carbonia, Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sezione di Porto Torres, LEIDAA Sassari, Le Amiche di Otello, Le Gattematte, Liberi Tutti Arborea, L’Oasi dei Cuori Vagabondi, Mici Amici di Stintino, Il Nido di Elpis, OIPA – Sezione di Sassari, Orme – Ozieri, Soc. Coop. Sociale R.L. Killia, Speranzampetta, VAB Sinnai, Sarda Ambiente e Zampe Matte.

