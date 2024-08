Mille firme raccolte nella serata di venerdì in piazza Sella a sostegno della legge Pratobello 24 contro la speculazione energetica.

Continua la mobilitazione per dare slancio all’iniziativa. Molto soddisfatti i volontari dei comitati di Uta e del Sarcidano che hanno allestito i banchetti nel comune minerario: «Tanti cittadini si sono presentati per firmare i moduli, un flusso continuo di persone che conferma quanto i sardi siano preoccupati per l’assalto eolico e fotovoltaico», ha sottolineato Davide Meloni, rappresentante del comitato di Uta.

«Non siamo contrari alle rinnovabili - ha aggiunto - ma la transizione energetica deve essere gestita in modo ordinato senza causare danni al territorio dell’Isola».

Oggi, sabato 31 agosto, i banchetti vengono allestiti a Sestu: in mattinata in piazza Salvo D’Acquisto e dalle 17 al Santuario di San Gemiliano.

© Riproduzione riservata