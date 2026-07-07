Ruba 8 euro e viene arrestato. È successo ieri a Porto Torres quando i carabinieri sono intervenuti bloccando un 40enne sorpreso durante "il colpo".

L'uomo, secondo le accuse, aveva sottratto la somma, tutta in monete, da una automobile, forse lasciata aperta perché non sarebbero stati riscontrati segni di effrazione.

L'indagato, accusato di furto e difeso dall'avvocata Martina Salaris, è stato condotto stamattina in tribunale a Sassari per l'udienza di convalida. La pm Alessia Sanna aveva sollecitato l'obbligo di firma mentre il giudice Paolo Bulla, pur convalidando l'arresto, non ha disposto alcuna misura.

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