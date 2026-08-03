Cinema, spettacoli, musica e tradizioni rilanciano i waterfront dei porti di Sistema della Sardegna. Da Cagliari a Olbia, passando per Arbatax, le aree di interazione tra porto e città sono sempre più centrali nello sviluppo culturale ed economico del territorio.

Lo testimonia il successo di “Cal’a Cinema 2026”, la rassegna cinematografica indipendente ospitata dall’AdSP del Mare di Sardegna a Cala Genovesi. Per tre serate, uno degli spazi più caratteristici del lungomare portuale di Arbatax si è trasformato in un polo di aggregazione e partecipazione.

L’iniziativa dello scorso fine settimana rappresenta una delle più evidenti applicazioni della visione delineata dall’Ente nel nuovo Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (Dpss), che individua nelle aree di interazione porto-città uno strumento fondamentale per rafforzare il dialogo tra waterfront e tessuto urbano, attraverso la promozione della cultura, della partecipazione e dello sviluppo economico.

Una visione che l’Autorità di Sistema Portuale della Sardegna sta già traducendo con il supporto concreto alle numerose iniziative previste nei principali scali dell’isola. A Cagliari, il successo del Teatro del Mare, realizzato in collaborazione con il Teatro Lirico, ha dimostrato come eventi culturali di spessore come l’opera lirica possano svolgersi anche in aree portuali, trasformate in prestigiosi palcoscenici a cielo aperto. Ma anche come la valorizzazione del lungomare cittadino possa passare attraverso mostre internazionali d’arte, come quella in corso di preparazione insieme all’assessorato alla Cultura per il prossimo autunno.

Ad Olbia, l’Arena del Molo Brin è diventata un punto di riferimento per spettacoli, incontri ed eventi culturali, tra tutti l’opera pop Notre Dame de Paris prevista nei prossimi giorni.

Analogamente, a Golfo Aranci, Porto Torres e Portovesme, gli spazi portuali sono stati più volte concessi per concerti e manifestazioni di grande richiamo. Anche lo scalo di Oristano si prepara, grazie alla presenza di una vasta sala polifunzionale nel Centro Servizi Polifunzionale per la Logistica Agroalimentare (Cespla.), a diventare un punto di riferimento per eventi legati al settore dell’agro-zootecnica. Così come è obiettivo dell’Ente valutare possibili utilizzi degli spazi portuali di Santa Teresa Gallura per gli eventi culturali.

La capacità dei porti del Sistema di ospitare eventi di rilevanza internazionale è stata, inoltre, confermata da appuntamenti sportivi di grande richiamo, come la regata preliminare dell’America’s Cup e la F1H2O (Formula 1 dell'acqua) a Cagliari, e gli eventi collegati al Rally Italia Sardegna ad Olbia.

«L’apertura dei porti alla cultura e alla partecipazione attiva delle comunità rappresenta una delle direttrici strategiche della nostra visione e pianificazione», spiega Domenico Bagalà, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna. «Le aree di interazione porto-città previste dal Dpss non sono semplicemente spazi fisici, ma luoghi nei quali costruire nuove relazioni col territorio. Tutti gli eventi in calendario dimostrano come i porti possano diventare piattaforme di crescita sociale ed economica e come la cultura rappresenti uno straordinario strumento di incentivazione alla rigenerazione dei waterfront. Il nostro obiettivo è continuare a rendere gli scali del Sistema sempre più accessibili, vivi e integrati nelle città, affinché possano essere non soltanto infrastrutture strategiche per i trasporti, ma anche laboratori di innovazione sociale, imprenditorialità e crescita sostenibile».

(Unioneonline/En.Ne.)

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