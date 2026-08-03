Erano state nascoste all'interno di un capannone e di un cortile nella periferia di Buddusò: poco meno di quattromila plance di sughero, quasi tutte marchiate con vernice rossa e il logo "C.B" per un valore stimato sul mercato di circa 230mila euro, sono state scoperte dai carabinieri della stazione locale.

I militari dell'Arma insieme coi colleghi della stazione di Alà dei Sardi hanno portato avanti un'attività di polizia giudiziaria che li ha portati a sequestrare le tavole di sughero, tutte provenienti in massima parte dai terreni comunali della regione "Su Campu".

Il sequestro è avvenuto a seguito delle verifiche dei carabinieri in un fondo agricolo alla presenza del proprietario dell'area. Dopo accurate ricerche è stato individuato il terreno dove erano state accantonate le plance di sughero. Il proprietario del terreno è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

(Unioneonline)

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