Rafforzare lo studio e la sperimentazione sulle tecnologie energetiche avanzate grazie a una serie di infrastrutture pensate per far crescere le imprese sarde e aprire nuovi mercati. A questo puntano i quattro progetti selezionati da Sardegna Ricerche che ora chiama le Mpmi ad esprimersi. Entro il 15 ottobre le aziende isolane potranno aderire alle proposte per orientarne la definizione e – allo stesso tempo – incrementare le proprie competenze e prospettive.

L'obiettivo dell'iniziativa è duplice: da un lato avvicinare il sistema produttivo a quello della ricerca, dall'altro ottenere infrastrutture che rispondano realmente alle esigenze delle imprese sarde e dunque immediatamente utili allo sviluppo, alla verifica e alla validazione di nuove soluzioni tecnologiche.

I progetti da realizzare guardano tutti alla transizione energetica e sono: una nuova infrastruttura sperimentale per testare elettrolizzatori innovativi, dispositivi utilizzati per produrre idrogeno dall’elettricità, con potenze fino a 100 kW; una struttura dedicata alla purificazione e qualificazione dell’idrogeno verde, in vista del suo impiego in applicazioni Power-to-X, tra cui la produzione di carburanti sintetici e altri vettori energetici; una piattaforma sperimentale per le celle a combustibile di piccola taglia, dispositivi che trasformano l’energia dell’idrogeno in elettricità e, infine, un impianto per l’accumulo dell’energia elettrica attraverso la tecnologia Liquid Air Energy Storage (Laes), che utilizza l’aria liquida per immagazzinare energia e renderla disponibile successivamente.

In questa fase, le Mpmi sarde potranno esprimere fino a tre preferenze tra le proposte con l'opportunità di approfondire la conoscenza delle tecnologie coinvolte, partecipare alle sperimentazioni e accedere a percorsi formativi e a nuove opportunità di mercato. Per i progetti che saranno attivati, le imprese contribuiranno alla definizione delle schede tecniche degli apparati e delle attrezzature da acquisire e installare, anche con il supporto di esperti qualificati.

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