Finisce oggi ma ricomincerà presto questa fase “nordafricana” in pieno settembre. Tutto il calore di questi 12 giorni di caldo anomalo, spiega infatti Lorenzo Tedici, potrebbe scatenare piogge e forti temporali. Ma presto tornerà il sole.

Ci stiamo insomma abituando a un clima equatoriale, a reggere temperature vicine ai 40 gradi anche a settembre. Il ciclo che si ripete da un po’ di tempo è fasi calde e soleggiate, break temporaleschi (in alcuni casi violenti) e poi di nuovo solleone asfissiante.

Il termometro già in queste ore è destinato a scendere di qualche grado e sono previsti rovesci anche in Sardegna. Occhio ai nubifragi nel Nord Ovest dell’Italia e, sabato, anche in Toscana e Lazio.

Da domenica invece potrebbe tornare una fase anticiclonica calda un po’ ovunque, con picchi addirittura di 39 gradi in Sardegna. La città più calda dovrebbe essere Oristano. In Sicilia si potrebbe arrivare a 36 gradi, 34-35 in Puglia e fino a 33 in Umbria e Lazio.

(Unioneonline/L)

