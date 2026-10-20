Peggiorano le previsioni in vista della perturbazione che per la giornata di oggi, martedì 20 ottobre, è attesa sulla Sardegna.

Se ieri la protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta ordinaria (gialla) che interessava prevalentemente il Sassarese, il sud e le zone meridionali (Oristanese e Gallura erano aree escluse), oggi gli uffici di via Biasi hanno emanato un avviso di colore arancione per tutto il Sassarese mentre il rischio idrogeologico per temporali è stato contrassegnato con il colore giallo per tutto il resto della Sardegna.

La possibilità di fenomeni, anche intensi, è ipotizzata fino alla mezzanotte.

Per lo stesso arco temporale, la Protezione civile del Comune di Cagliari ha reso note le norme di comportamento che interessano gli abitanti della Municipalità di Pirri, in modo da evitare possibili situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica.

Secondo l’avviso è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere.

Le auto parcheggiate in quelle strade possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata