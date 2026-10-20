"Formazione culturale e tecnica con l'obiettivo di una sempre maggiore professionalità dei dirigenti e funzionari dei Comuni della Sardegna". E' quanto promuove l'ASEL Sardegna, l'associazione degli enti locali sardi, organizzando due appositi seminari per giovedì a Cagliari e venerdì a Tramatza per dare l'opportunità a tutti gli interessati di partecipare ai due eventi. Introdotto dal presidente dell'ASEL Dottor Rodolfo Cancedda sarà il dottor Stefano Usai a trattare gli argomenti più attuali in materia di appalti.

In particolare quelli che fanno capo alle responsabilità del RUP ovvero dei servizi che gestiscono tutte le fasi della realizzazione delle opere pubbliche, attraverso l'aggiornamento pratico dopo le recenti puntualizzazioni giurisprudenziali e quelle della "prassi" dettate dal MIT, dell'ANAC e della Corte dei Conti.

L'evento di Cagliari è previsto presso la Sala Conferenze del Caesar's Hotel in Via Darwin. Quello di Tramatza si svolgerà presso la Sala Convegni dell'Hotel Anfora al Km. 103 della Carlo Felice. I lavori inizieranno alle 8.30 e si concluderanno alle 14. Il programma completo ed il modulo di adesione al seminario sono pubblicati sul sito dell’ASEL www.aselsardegna.it

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