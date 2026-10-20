Tappa a Villa Verde, sabato 24 ottobre, per la rassegna “Intrecci”. La seconda edizione dell’iniziativa organizzata dall’associazione culturale “Palazzo d’Inverno”, sotto la direzione artistica di Betty Oro, porta da ottobre a dicembre spettacoli, musica e teatro in cinque centri della Sardegna.

Oltre a Villa Verde, infatti, appuntamenti previsti anche a Isili, Selargius, Paulilatino e Laconi. Una manifestazione che fonde tradizione, creatività e impegno sociale, affrontando temi identitari e contemporanei come bullismo, prevenzione delle truffe e rispetto reciproco.

L’obiettivo è trasformare la cultura in esperienza condivisa per creare nuovi legami tra territori, generazioni e artisti. Sabato 24 ottobre, nella struttura “Move the Box”, del Consorzio Due Giare, col sostegno del Comune, della Biblioteca “Antoni Cuccu” e delle Due Giare, sabato 24 ottobre, alle 12.30, le sonorità tradizionali di “Sonus e Ballus in Pratza”; alle 18, la compagnia “Teatro del Segno” presenta “La nonna che mangiò il lupo”, spettacolo ironico dedicato alla prevenzione delle truffe agli anziani.

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