Importante novità, a Simala, sul fronte dei lavori pubblici. Infatti, nei giorni scorsi al Comune è stato assegnato un finanziamento regionale per il completamento del centro di raccolta dei rifiuti a servizio del territorio. “Un altro importante risultato – commenta il sindaco Gianmarco Atzei - Potremo completare l’ecocentro comunale, rendendolo più funzionale, completo ed efficiente, migliorando un servizio fondamentale per tutta la comunità”. Grazie ai 40mila in arrivo, l’intenzione del Comune è quello di portare a termine l’opera, ottimizzare la gestione dei rifiuti e garantire un servizio migliore ai cittadini, con un notevole risparmio per le casse comunali, evitando di gravare ulteriormente sul bilancio dell’Ente. “Continuiamo – prosegue Atzei - a lavorare con serietà e programmazione per intercettare risorse esterne, completare le opere avviate e trasformare le opportunità di finanziamento in risultati concreti per Simala. In 3 anni e mezzo di consiliatura i finanziamenti extra-comunali ottenuti sfiorano ormai i 4 milioni di euro”.

© Riproduzione riservata