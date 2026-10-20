Una giornata dedicata alla socializzazione, alla convivialità e al rafforzamento dei legami della comunità. Il Comune di Pompu si prepara a organizzare la “Giornata dell’Anziano 2026”, con un pranzo sociale rivolto ai residenti che abbiano compiuto 60 anni e ai rispettivi coniugi o conviventi.

L’iniziativa è stata approvata dalla giunta comunale guidata dal sindaco Moreno Atzei con la deliberazione del 13 ottobre (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it). L’appuntamento è previsto, indicativamente, entro novembre oppure nella prima settimana di dicembre.

L’obiettivo è promuovere politiche a favore della terza età, contrastare l’isolamento e favorire l’inclusione sociale, valorizzando il ruolo degli anziani nella vita della comunità. La giornata si inserisce nel solco di una tradizione locale già consolidata negli anni precedenti.

Per organizzare il pranzo sarà necessario individuare una struttura ristorativa fuori dal territorio comunale, considerata l’assenza a Pompu di locali adeguati a ospitare il numero di partecipanti previsto. L’amministrazione intende inoltre garantire un servizio di trasporto collettivo di andata e ritorno, con particolare attenzione alle persone non autonome o prive di mezzi propri.

La giunta ha affidato al responsabile del servizio amministrativo il compito di curare gli adempimenti organizzativi, compresa la scelta del fornitore per la ristorazione. La data definitiva, la sede del pranzo e le modalità di partecipazione dovranno essere definite con i successivi atti organizzativi.

(Unioneonline/En.Ne.)

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