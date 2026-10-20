A Bonarcado da oggi si naviga velocemente sul web, anzi ultraveloce grazie alla fibra ottica appena finita di installare. Sono circa 900 le unità immobiliari sul territorio comunale che sono connesse alla rete, grazie ai lavori del PNRR Italia 1 Giga. Bonarcado così è uno dei primi comuni della provincia di Oristano a tagliare definitivamente il traguardo della banda ultraveloce, una infrastruttura strategica per l'intera comunità.

I lavori sono stati effettuati da FiberCop e realizzati operativamente da Sirti. La fibra assicura una velocità di navigazione in download fino a 1 Gigabit al secondo, garantendo massime prestazioni e stabilità della linea. «Un'opera fondamentale per ridurre le distanze geografiche, sostenere il tessuto imprenditoriale locale, supportare i giovani nello studio e migliorare la qualità della vita quotidiana delle famiglie», spiega la sindaca Annalisa Mele.

Per usufruire della nuova connessione ultraveloce, i cittadini di Bonarcado possono verificare la copertura del proprio indirizzo e contattare gli operatori di telecomunicazioni per scegliere l'offerta commerciale più adatta alle proprie esigenze.

«Con la conclusione di questo cantiere, Bonarcado si proietta verso un futuro più connesso, competitivo e inclusivo», aggiunge il primo citatdino.



© Riproduzione riservata