Una delegazione bosana ha preso parte alla fiera internazionale Travel Experience di Rimini che ha rappresentato molto più di una semplice vetrina promozionale. In quest'ottica, la presenza dei rappresentanti della Fondazione Bosa e del Comune assume un significato strategico, perché ha consentito di presentare la città a operatori turistici come una destinazione completa, capace di offrire esperienze autentiche durante tutto l'anno.

Erano presenti il ​​vicesindaco Federico Ledda e il direttore della Fondazione Bosa Tonio Pinna, impegnati a promuovere le eccellenze del territorio in uno dei più importanti appuntamenti dedicati al turismo.

«Un'occasione idi prestigio per promuovere i luoghi, lo straordinario patrimonio culturale e le esperienze che la rendono unica - evidenzia il vicesindaco Ledda - ma anche far conoscere Bosa e valorizzarne l'identità, la storia e le bellezze». Per una città come Bosa, partecipare a eventi di questa portata significa investire sul proprio futuro e sulla propria capacità di attrarre nuovi flussi turistici. Un territorio che ha molto da offrire non soltanto per il mare e le sue splendide coste, ma anche per un patrimonio ambientale, naturalistico e storico di straordinario valore.

A tutto questo si aggiungono l'accoglienza, l'ospitalità e un patrimonio enogastronomico capace di conquistare i visitatori attraverso sapori autentici e prodotti di qualità.

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