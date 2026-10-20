Un investimento complessivo di 164 mila 702,50 euro per garantire pulizia, igiene e decoro degli immobili comunali. La giunta di Guspini, guidata dal sindaco Marco Pala, ha approvato all’unanimità, il 13 ottobre (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), il progetto del nuovo servizio di pulizia, della durata prevista di 14 mesi.

Il progetto, predisposto dal settore Opere pubbliche e Ambiente, prevede pulizie ordinarie quotidiane e periodiche negli immobili individuati nella documentazione tecnica, tra cui uffici, servizi igienici, corridoi, scale e spazi comuni. Sono inoltre contemplati interventi straordinari su richiesta dell’amministrazione, da remunerare in base alle prestazioni effettivamente eseguite. L’obiettivo è quello di assicurare adeguate condizioni igienico-sanitarie, limitando le interferenze con le attività degli uffici e garantendo la fruibilità degli edifici da parte del personale e dei cittadini.

(Unioneonline/En.Ne.)

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