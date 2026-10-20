Sette Rotary Club, un solo obiettivo: contribuire a costruire un mondo definitivamente libero dalla poliomielite. Sabato 24 ottobre, in occasione del World Polio Day, il suggestivo scenario del Nuraghe Losa di Abbasanta ospiterà l'evento interclub “Una luce per la Polio”, iniziativa che riunirà i Rotary Club di Bosa, Centro Sardegna, Macomer, Meilogu, Nuoro, Oristano e Terralbese, appartenenti al Distretto 2080 del Rotary International, con il patrocinio gratuito del Comune di Abbasanta.

La manifestazione, coordinata dal Rotary Club Bosa, sarà un momento di incontro, solidarietà e sensibilizzazione a sostegno della campagna mondiale End Polio Now, attraverso la quale il Rotary International è impegnato da decenni nella lotta contro una malattia ormai vicina all'eradicazione. Il programma prenderà il via nel pomeriggio con l'accoglienza e la registrazione dei partecipanti, seguite dalla visita guidata al complesso nuragico. Alle 18.30 è previsto il momento più atteso della serata: l'illuminazione simbolica del Nuraghe Losa con il logo End Polio Now, un gesto dal forte valore simbolico che unirà la storia millenaria della Sardegna alla battaglia globale contro la poliomielite. Seguiranno la proiezione del cortometraggio "Come quando fuori piove" e l'apericena dell'amicizia, accompagnata da musica e momenti di confronto tra i soci dei club partecipanti.

A spiegare il significato dell'iniziativa è il presidente del Rotary Club Bosa, Gianfranco Attene, coordinatore dell'evento. «Abbiamo voluto che fossero sette Club a ritrovarsi attorno a un unico faro perché la lotta alla polio è da sempre la più grande impresa di servizio del Rotary International. Una storia iniziata nel 1979 e che oggi è a un passo dal traguardo: eradicare per sempre la poliomielite dal mondo. Sette Club, una sola luce, un unico obiettivo: End Polio Now». La scelta del Nuraghe Losa, secondo Attene, non è casuale. «Illuminare un monumento che ha attraversato tremila anni di storia con il simbolo di End Polio Now – sottolinea- è un gesto potente. Il Nuraghe è luce che resiste al tempo, è identità, è comunità. Vogliamo che quella luce sia il nostro faro acceso contro l'indifferenza. Ricordare che la polio non è scomparsa ovunque e che l'ultimo miglio è il più difficile e costoso».

La quota di partecipazione è fissata in 32 euro a persona e l'intero ricavato sarà destinato alla campagna End Polio Now. Lo slogan scelto per l'iniziativa è particolarmente significativo: "Dona un sorriso. Questa volta il premio è donare. Dal gioco che può impoverire al gesto che può arricchire".

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