Perturbazione in arrivo sulla Sardegna: la Protezione civile dirama l’allertaPossibili temporali forti a partire dalla mezzanotte: interessata tutta l’Isola tranne Oristanese e Gallura
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Si preannuncia un martedì movimentato sul fronte del meteo in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emanato un’allerta di colore giallo per rischio idrogeologico legato a temporali che riguarda le zone di allerta, appunto, “Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu, e Logudoro”.
Secondo l’ufficio meteo sono attese precipitazioni intense che potrebbero sortire effetti sui corsi d’acqua in tutto il Sassarese (non la Gallura) e nella Sardegna centrale e meridionale, con l’esclusione dell’Oristanese.
L’avviso è valido a partire dalla prossima mezzanotte e resterà in vigore fino alle 21 del 20 ottobre.
Domani ci sarà quindi «cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati moderati ma con possibilità di temporali forti isolati. Le temperature minime saranno in aumento, stazionarie sul settore settentrionale. Le massime saranno stazionarie o in lieve calo».
I venti saranno moderati da sud est (scirocco), con rinforzi fino a forti nel Sulcis e lungo le coste occidentali sino al pomeriggio; deboli o moderati da Ovest con rinforzi sulla costa settentrionale dalla serata.
(Unioneonline/E.Fr.)