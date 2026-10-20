La storica stazione ferroviaria di Mamuntanas, ad Alghero, dichiarata bene di interesse culturale nel febbraio 2025, è stata completamente demolita nell’ambito dei lavori per il collegamento ferroviario Alghero centro-aeroporto. L’associazione Punta Giglio Libera - Ridiamo Vita al Parco ha presentato un esposto alla Procura di Sassari e ai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, chiedendo di verificare la legittimità dell’intervento e accertare eventuali responsabilità.

Al centro della contestazione c’è la differenza tra quanto autorizzato e quanto realizzato, visto che la Commissione regionale per il patrimonio culturale, nel maggio 2025, aveva autorizzato una demolizione parziale, prescrivendo la conservazione delle porzioni dell’edificio non interessate dall’opera e, per quanto possibile, delle tracce murarie e delle fondazioni. La stazione, invece, sembra sia stata rasa al suolo. L’associazione chiede quindi di verificare se siano intervenute successive autorizzazioni e se siano state rispettate le prescrizioni di tutela.

«Un’autorizzazione alla demolizione parziale non può essere considerata, senza ulteriori atti, un via libera alla demolizione integrale», sottolinea il direttivo. Punta Giglio Libera torna inoltre a contestare il progetto ferroviario a idrogeno, dal costo di oltre 90 milioni di euro, ritenendolo un intervento dannoso per il paesaggio e le risorse del territorio. Sollecitata anche la Soprintendenza affinché valuti possibili interventi di conservazione delle testimonianze residue della stazione.

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