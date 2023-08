Ryanair interviene sul caso dei cinque sardi – fra i quali due gravemente disabili – che nei giorni scorsi sono stati lasciati a terra all’aeroporto di Bologna.

La partenza per Alghero era fissata per le 23 ma, come ha raccontato una passeggera, sono stati imbarcati tutti tranne i cinque isolani. «E – ha aggiunto – quando l’hanno fatto era troppo tardi». Una volta trasportati con la navetta sotto l’aereo, il pilota li avrebbe respinti.

«È inaccettabile che non sia stata prestata assistenza speciale all'aeroporto di Bologna per questi passeggeri – scrive Ryanair in una nota - L'aeroporto di Bologna non è stato in grado di fornire i servizi di assistenza speciale prenotati da questi passeggeri per il loro volo da Bologna ad Alghero (del 19 luglio) nonostante Ryanair abbia pagato per questo servizio».

«È inammissibile – conclude la compagnia - che i clienti Ryanair che necessitano di assistenza speciale non ricevano adeguato supporto da parte dell'aeroporto di Bologna e stiamo lavorando con loro per garantire che ciò non si ripeta».

I passeggeri, viene infine sottolineato, sono stati riprotetti, senza costi aggiuntivi, sul primo volo disponibile la mattina seguente (20 luglio).

(Unioneonline/s.s.)

