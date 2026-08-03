Un dono per chi dona. Non è un gioco di parole, ma una nuova iniziativa dell'associazione “Thalassa Azione”. Ogni sabato i cittadini che si presenteranno a donare il sangue nel centro trasfusionale dell'ospedale San Martino di Oristano riceveranno in omaggio una maglietta speciale, come segno di gratitudine per il loro gesto solidale. "Naturalmente anche ad Oristano. ha precisato Massimiliano Vinci, segretario regionale di Thalassa Azione - i donatori indossando la maglietta con la scritta "Io dono il sangue.. e tu?". Diventeranno, a loro volta, testimonial di un gesto ancora più importante nella nostra isola nei mesi estivi". "Ringraziamo l'associazione, con la quale collaboriamo oramai da anni - ha aggiunto il dottor Mauro Murgia, direttore del centro trasfusionale dell'ospedale San Martino - con l'arrivo dei turisti anche nella nostra provincia il bisogno di sangue aumenta anche nei nostri ospedali. Per questo è importante donare anche nelle settimane dedicate alle vacanze". Ma non è tutto. Per tutto il mese di agosto sarà possibile donare nelle sezioni locali dell'Avis.

Sono quattordici le giornate di raccolta di sacche di sangue organizzate dai volontari, sempre in collaborazione con il centro trasfusionale dell'ospedale San Martino di Oristano. Sabato 8 agosto a Suni, domenica 9 a Marrubiu e Ghilarza, venerdì 14 a Paulilatino, venerdì 21 a Bosa, sabato 22 a Solarussa, domenica 23 ad Ales, venerdì 28 a Laconi, sabato 29 a Santa Giusta e domenica 30 agosto ad Arborea e Uras.

La direttrice generale della Asl 5, la dottoressa Grazia Cattina: "La collaborazione fra la direzione generale, le nostre Unità Operative e le associazioni di volontariato rappresenta una carta vincente anche nel motivare i cittadini a questo bel gesto. Speriamo che tante persone indossino la maglietta di Thalassa Azione e che anche ad agosto arrivino nuovi donatori nel nostro centro trasfusionale". Al centro trasfusionale di Oristano invece ci si può presentare dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12. Non occorre prenotarsi. Sempre il dottor Murgia ha precisato: "Solo nella nostra sede possiamo ricavare dalla stessa sacca anche un'unità di piastrine necessaria per i pazienti oncoematologici. E' importante donare il sangue. Una dimostrazione di solidarietà, che ci consente di continuare a soddisfare il bisogno dei cittadini del nostro territorio".

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