Oggi 3 agosto primo evento del calendario culturale dell’estate 2026 promosso dal Consorzio Costa Smeralda. Nella Piazzetta di Liscia di Vacca, alle ore 22:00, ci sarà il tradizionale Concerto alla Luna; un appuntamento ormai consolidato e tra i più suggestivi dell’estate smeraldina. L’edizione di quest’anno sarà dedicata alle musiche di Broadway e accompagnerà il pubblico in un percorso attraverso l’evoluzione del musical, con una selezione di brani tratti da celebri produzioni, tra cui Jesus Christ Superstar e The Blues Brothers.

A interpretarli saranno l’Orchestra Ritmico Sinfonica dell’Accademia della Sardegna e quattro voci soliste, per una serata capace di coniugare musica, arte e bellezza del territorio.

Il 4 agosto, alle ore 19.30, nella Spiaggetta Sottopiazza di Porto Cervo, spazio ai più piccoli. Natalie Belli e Dina Petrucci saranno protagoniste dello spettacolo Mr Clip, una favola proposta anche in lingua inglese che unisce fantasia, creatività e contenuti educativi, in linea con la volontà del Consorzio di offrire ai bambini occasioni di intrattenimento e crescita.

Il 6 agosto torna la rassegna Porto Cervo Libri. Sempre nella Spiaggetta Sottopiazza, alle ore 19.30, il giornalista sportivo Amedeo Goria e Maria Monsè, giornalista del quotidiano Il Tempo, presenteranno il volume I 50 sono i nuovi 30. A dialogare con gli autori sarà Fulvio Giuliani, in un incontro dedicato ai temi dell’attualità, della comunicazione e del cambiamento sociale.

Seguiranno altri appuntamenti che, fino all’autunno, accompagneranno, consorziati, residenti e visitatori attraverso concerti, incontri culturali; tante iniziative dedicate alle tradizioni della Sardegna, eventi per bambini e progetti di approfondimento sui temi della salute.

© Riproduzione riservata