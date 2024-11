Sarà premiata l’impresa con un ruolo determinante nella conservazione delle antiche tradizioni e una invece impegnata a sviluppare un modello di accoglienza autentica e originale. Ma anche le aziende con spirito di iniziativa e di innovazione nel settore vitivinicolo. Riceverà un premio poi una azienda impegnata nell’ambito dell’associazionismo culturale. Sabato 30 novembre si svolgerà la seconda edizione dei Rural Awards 2024 del Distretto Rurale del Giudicato di Arborea. Si tratta della cerimonia con cui il Distretto premia le imprese che si sono distinte durante l’ultimo anno.

L’importante appuntamento per gli appartenenti alla rete del Distretto si terrà al centro polivalente di Zerfaliu alle 11. Saranno presenti anche gli esperti di comunicazione e marketing Gianluigi Tiddia e Massimo Fancellu e la commissione di valutazione. «A Zerfaliu celebreremo un anno molto soddisfacente per le realtà appartenenti al Distretto», commenta il presidente Pierpaolo Erbì, «e ci rivolgiamo a un 2025 altrettanto ricco e ancora più intraprendente per le azioni che il Distretto dovrà mettere in campo».

«È stato un anno ricco di grandi iniziative per il Distretto Rurale Giudicato di Arborea», dichiara la coordinatrice del progetto Eleonora Marongiu. «Il 30 novembre, in occasione dei Rural Awards 2024, giorno in cui le eccellenze del nostro territorio riceveranno dei premi importanti, un nuovo seme verrà gettato per dare inizio a un futuro imminente in cui le aziende saranno al centro di un percorso arricchito da grandi opportunità. Forniremo loro degli strumenti essenziali per dare supporto alla crescita delle proprie aziende che condurrà inevitabilmente a un proficuo sviluppo di tutto il nostro territorio la cui parola d’ordine sarà “la Rete”, una rete di persone accomunate da un’unica connessione e dal perseguimento dei medesimi obiettivi».

© Riproduzione riservata