Il progetto prevede anche la realizzazione di un’area dedicata allo sgambamento dei cani, poi la creazione di nuovi percorsi pedonali, una nuova recinzione e la messa a dimora di essenze arboree, con l’obiettivo di rendere il parco sempre più accogliente, sicuro e vivibile.

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del parco comunale di Zeddiani, un intervento atteso che punta a migliorare la sicurezza, la fruibilità e la qualità di uno degli spazi più importanti per la vita della comunità.

L’opera è resa possibile grazie a un finanziamento di 50.000 euro ottenuto attraverso un bando della Regione, al quale l’amministrazione comunale ha scelto di affiancare ulteriori risorse del proprio bilancio.

«In questi anni abbiamo lavorato molto per migliorare le potenzialità del parco comunale, intervenendo con nuovi giochi, manutenzioni e arredi - dichiara il sindaco Claudio Pinna - Oggi questo spazio, anche grazie alla presenza degli impianti sportivi e all’operatività del chiosco, rappresenta un punto di ritrovo e un insieme di servizi importanti per il paese. Con questo nuovo intervento proseguiamo in questa direzione, migliorando ulteriormente qualità, sicurezza e fruibilità per tutti: dai bambini alle famiglie, fino agli amici a quattro zampe».

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