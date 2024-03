A Zeddiani i cittadini arrivano alla Pasqua dopo aver vissuto tante iniziative. L’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Claudio Pinna promuove diversi eventi organizzati dalla parrocchia e dal Centro di aggregazione sociale in preparazione delle celebrazioni per la Santa Pasqua e invita la comunità intera a partecipare alle attività in programma.

Due giorni fa, in chiesa, c'è stata la raccolta di viveri per le famiglie bisognose del paese. Giovedì 21 marzo, all’oratorio, a partire dalle 9, ci sarà la preparazione delle palme. Mercoledì 25 marzo, alle 15, nel cortile dell’oratorio, la preparazione dei mazzetti. Giovedì 28 marzo, invece, dalle 20,30 è in programma la cena povera all'interno del salone parrocchiale.

